Один из лучших бомбардиров АПЛ намекнул на свое желание покинуть клуб

Один из лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне намекнул на свое желание покинуть клуб.

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья в интервью для издания The Guardian рассказал о своих намерениях.

"У меня было много предложений от других клубов в январе, но я решил остаться. Я не мог покинуть клуб посреди сезона в такой сложной ситуации. Мы находились в зоне вылета, впрочем сейчас мы близки к тому, чтобы остаться в АПЛ. Однако я считаю, что мне нужно сделать следующий шаг. Я хочу бороться за трофеи".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 26 матчах в АПЛ. Недавно 25-летний бразилец продлил контракт с "волками" до лета 2029 года. В его новом соглашении указана опция выкупа игрока.