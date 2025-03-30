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Один из лучших бомбардиров АПЛ намекнул на свое желание покинуть клуб
Форвард рассказал о своих намерениях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне намекнул на свое желание покинуть клуб.
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья в интервью для издания The Guardian рассказал о своих намерениях.
"У меня было много предложений от других клубов в январе, но я решил остаться. Я не мог покинуть клуб посреди сезона в такой сложной ситуации. Мы находились в зоне вылета, впрочем сейчас мы близки к тому, чтобы остаться в АПЛ. Однако я считаю, что мне нужно сделать следующий шаг. Я хочу бороться за трофеи".
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Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 26 матчах в АПЛ. Недавно 25-летний бразилец продлил контракт с "волками" до лета 2029 года. В его новом соглашении указана опция выкупа игрока.
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