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Команда Унаи Эмери вышла в полуфинал Кубка Англии. Престон - Астон Вилла 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Дубль от Рашфорда

Команда Унаи Эмери вышла в полуфинал Кубка Англии. Престон - Астон Вилла 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Унаи Эмери одержали очень уверенную победу над "Престоном" в четвертьфинале Кубка Англии благодаря дублю от Маркуса Рашфорда и голу Джейкоба Рэмзи.

В первом тайме оборона хозяев смогла выстоять, не пропустив ни одного гола, однако во второй половине игры все изменилось. Сначала на 58-й минуте Рашфорд открыл счет в этом поединке, а через 5 минут он удвоил преимущество своей команды, реализовав удар с пенальти. Окончательную точку поставил Джейкоб Рэмзи, забив третий гол.

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В следующей стадии соревнований бирмингемские "львы" сыграют против "Кристал Пэлас".

Кубок Англии, 1/4 финала
Стадион: "Дипдейл" (Престон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Престон" – "Астон Вилла" 0:3
Голы: Рашфорд (58, 63, пен.), Рэмзи (71)

Видеообзор матча:

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Источник:
The Emirates FA Cup
Опубликовал: Андрей Журба
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