Кубок Англии. Борнмут – Манчестер Сити 1:2. Закономерный камбек команды Гвардиолы

Кубок Англии, 1/4 финала

"Виталити" (Борнмут)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В конце прошлого года "Борнмут" победил "Манчестер Сити" в рамках АПЛ со счетом 2:1. Сегодня же ситуация вернулась другой стороной. Не смогли “вишенки” удержать преимущество на табло. Казалось, что на второй тайм они вышли именно с такой задачей.

До перерыва была ровная, интенсивная игра. Особенно в первой половине тайма. После стартового знакомства на 12 минуте "Сити" внезапно заработал пенальти. Позиционная атака довела мяч до Бернарду Силвы, а тот просто попал в руку Тайлеру. Пенальти принялся исполнять Холанд и… не забил. Пробил в правый от себя угол – туда и прыгнул Кепа. Испанец намертво забрал мяч в руки.

Еще несколько минут и норвежец еще и выход один на один не реализовал. Кук привез и подарил идеальный момент Холанду. Но тот перекинул и Ариссабалагу, и ворота.

А вот "Борнмут" реализовал первый же шанс. После навеса на левую штангу в касание пробил Клюйверт. Мяч словно уже и шел в ворота, но Эванилсон в борьбе с Хусановым добил его в сетку. Перестраховался, ведь узбек шел бы до конца.

Далее "вишенки" отдали мяч "Сити". Гости владели круглым большинством времени, но "Борнмут" организованно защищался. На 28 минуте едва в контратаку два в два не убежали, но там чуть-чуть не повезло Бруксу с отскоком. Клюйверт также убегал от Хусанова, что тот был вынужден фолить на желтую, чтобы не подвергать Эдерсону потенциальную опасность.

Но во втором тайме "Борнмут" просто отбивался. После перерыва "вишенки" не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Это неудивительно, потому что "Сити" постоянно атаковал.

Уже на 49 минуте счет был равным. Сыграла замена Гвардиолы, который в перерыве выпустил О'Райлли вместо Хусанова. Воспитанник "горожан" классно прорвался левым флангом и прострелил на Холанда, который в касание замкнул этот пас. В четвертом подряд матче забил Эрлинг, если считать еще и встречи сборных.

Но впоследствии норвежец травмировался – после столкновения с Куком полетел в щит у поля. В конце концов его заменил Мармуш. И египтянин стал еще одним джокером Гвардиолы.

Прошло две минуты, и Омар вывел гостей вперед. Интересно, что снова ассистировал 20-летний О'Райлли. Мармуш получил передачу в штрафной и пробил из-под Забарного. Ослепило солнце Кепу и он не смог парировать этот удар. Очень быстро все сделали "горожане".

