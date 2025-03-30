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Команда Забарного вылетела из Кубка Англии. Борнмут - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Подопечным Гвардиолы удалось осуществить камбэк во втором тайме

Команда Забарного вылетела из Кубка Англии. Борнмут - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Борнмут" принимал на своем поле "Манчестер Сити" в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

После интенсивной первой половины игры "вишни" вели со счетом 1:0. Автором гола в составе хозяев стал Эванилсон, который забил на 21-й минуте. Во втором тайме подопечным Андони Ираолы не удалось удержать минимальное преимущество, а вот "горожане" свою задачу выполнили. Уже на 49-й минуте счет стал равным благодаря голу от Эрлинга Голанда, а затем Омар Мармуш вывел свою команду вперед, забив, как оказалось, победный мяч на 63-й минуте этой встречи.

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Заметим, что в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" встретится с "Ноттингемом Форест".

Кубок Англии, 1/4 финала
Стадион: "Виталити" (Борнмут)
Главный судья: Стюарт Эттвелл (Англия)
"Борнмут" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Эванилсон (21) — Холанд (49), Мармуш (63)

Видеообзор матча:

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Источник:
The Emirates FA Cup
Опубликовал: Андрей Журба
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