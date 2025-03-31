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Лондонский топ-клуб усилил интерес к звездному форварду Спортинга

Англия
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Авторитетный журналист отметил, что нападающий входит в список главных целей команды

Лондонский топ-клуб усилил интерес к звездному форварду Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский топ-клуб усилил интерес к сверхрезультативному форварду лиссабонского "Спортинга".

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "Арсенала" после назначения Андреа Берты на должность спортивного директора клуба склоняется к тому, чтобы подписать Виктора Дьёкереша, который является более реалистичной целью для "канониров", чем Александер Исак из "Ньюкасла".

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Отмечается, что Микель Артета является ценителем таланта Исака, однако "Ньюкасл" не хочет отпускать своего форварда, поэтому его возможное подписание обойдется "Арсеналу" в кругленькую сумму. Одним из доступных вариантов для "канониров" также называют 21-летнего Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".

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В этом сезоне Виктор Дьёкереш забил 42 гола и отдал 11 ассистов в 42 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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