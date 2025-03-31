Кукурелья рассказал, почему празднует голы в стиле пингвина

Защитник "Челси" Марк Кукурелья поделился предысторией празднования своих голов.

"Я делаю это празднование, потому что как-то прочитал в интернете, что пингвин, когда выбирает себе партнера, то остается с ним до конца своей жизни. Я отправил это своей жене и сказал: если я забью гол, то отпраздную его как пингвин. Проблема лишь в том, что я в последнее время очень часто забивал. Моим детям очень понравилось это празднование, они делают его дома".