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Кукурелья рассказал, почему празднует голы в стиле пингвина
Нашел свою фишку
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Марк Кукурелья поделился предысторией празднования своих голов.
"Я делаю это празднование, потому что как-то прочитал в интернете, что пингвин, когда выбирает себе партнера, то остается с ним до конца своей жизни. Я отправил это своей жене и сказал: если я забью гол, то отпраздную его как пингвин. Проблема лишь в том, что я в последнее время очень часто забивал. Моим детям очень понравилось это празднование, они делают его дома".
"Теперь, если я не забиваю в матче и возвращаюсь домой, то дети грустные, ведь я не показал этого празднования. Я не планирую его менять. У многих игроков есть свои празднования: у Палмера, Холанда, Мбаппе. Я надеюсь, что когда-нибудь это празднование добавят к EAFC, это было бы чудесным признанием”, – рассказал футболист.
В текущем сезоне Марк участвовал в восьми голах "синих".
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