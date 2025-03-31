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Челси нацелился на ключевого игрока Барселоны
Хотят подписать защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" активно работает на трансферном рынке и уже определил главную цель – Жюля Кунде из "Барселоны". 26-летний француз является приоритетом для англичан, которые готовы предложить за него 70 миллионов евро.
Кунде зарекомендовал себя как надежный защитник с отличной способностью выходить с мячом из-под прессинга. Универсальность – возможность играть как в центре обороны, так и на правом фланге – делает его крайне привлекательным вариантом для топ-клубов.
Каталонцы не горят желанием продавать Кунде, но предложение "Челси" может заставить их задуматься. Ближайшие недели станут определяющими в этой трансферной саге.
Добавим, что в этом сезоне на счету Кунде 3 гола и 8 ассистов в 45 матчах за "Барсу" во всех турнирах.
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