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Гвардиола - после 2:1 с Борнмутом: Мы побили свой собственный рекорд

Англия
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Есть чем гордиться

Гвардиола - после 2:1 с Борнмутом: Мы побили свой собственный рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Англии в седьмой раз подряд после победы над "Борнмутом" (2:1), что является рекордом турнира.

"Это невероятное достижение, потому что такое происходит каждый год.

Вы знаете, как трудно выиграть чемпионат, но можно упасть, можно проиграть.

Мы играем полуфиналы через два или три дня по сравнению с большинством случаев, когда выезжаем на четвертьфиналы Лиги чемпионов с большим разочарованием или большим успехом и без восстановления, играя против "Ливерпуля", "Челси" и так далее.

Так что нелегко, знаете ли, иногда справляться с этим. Но даже несмотря на это, мы побили свой собственный рекорд, который установили - тогда было шесть раз подряд, а теперь семь.

Мы были машиной, но в этом сезоне мы проводим больше матчей, как против "Борнмута" в Премьер-лиге, и поэтому не заслуживаем большего, чем имеем сейчас.

Но все же у нас впереди это потрясающее соревнование. Мы с ними справились. Мы полностью были в этом поединке, и надеюсь, футболисты это почувствуют. Так будет до конца сезона и в будущем этого клуба", - цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".

В 1/2 финала Кубка Англии "Ман Сити" встретится с "Ноттингемом Форест".

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Хосеп Гвардиола Кубок Англии Манчестер Сити Борнмут
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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Александр Бураков
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