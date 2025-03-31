Победитель Кубка лиги в этом году заинтересован в подписании талантливого вингера Челси

"Ньюкасл" серьезно заинтересован в подписании перспективного вингера лондонского "Челси".

Согласно информации от источников издания GiveMeSport, одним из главных претендентов на подписание Нони Мадуэке из "Челси" считается "Ньюкасл". Руководство "сорок" планирует усилить атаку своей команды в летнее трансферное окно.

Отмечается, что "Астон Вилла" может составить им конкуренцию в борьбе за переход 23-летнего английского нападающего, стоимость которого, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро. Его действующее соглашение с "синими" рассчитано до конца июня 2030 года. Также в контракте футболиста прописана опция продления на еще один год.

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В этом сезоне Нони Мадуэке забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Челси" во всех турнирах.