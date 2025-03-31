  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Победитель Кубка лиги в этом году заинтересован в подписании талантливого вингера Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победитель Кубка лиги в этом году заинтересован в подписании талантливого вингера Челси

Англия

За его переход будет бороться еще один английский топ-клуб

Победитель Кубка лиги в этом году заинтересован в подписании талантливого вингера Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" серьезно заинтересован в подписании перспективного вингера лондонского "Челси".

Согласно информации от источников издания GiveMeSport, одним из главных претендентов на подписание Нони Мадуэке из "Челси" считается "Ньюкасл". Руководство "сорок" планирует усилить атаку своей команды в летнее трансферное окно.

Отмечается, что "Астон Вилла" может составить им конкуренцию в борьбе за переход 23-летнего английского нападающего, стоимость которого, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро. Его действующее соглашение с "синими" рассчитано до конца июня 2030 года. Также в контракте футболиста прописана опция продления на еще один год.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Нони Мадуэке забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Челси" во всех турнирах.

Читайте такжеСередняк АПЛ требует за своего ключевого хавбека 100 миллионов фунтов
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл может подписать двух игроков Ливерпуля в рамках сделки по Александеру Исаку
yellow-arrow
Гвардиола - после 2:1 с Борнмутом: Мы побили свой собственный рекорд
yellow-arrow
Манчестер Сити вступил в борьбу за талантливого полузащитника Айнтрахта
Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Ньюкасл Нони Мадуэке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости