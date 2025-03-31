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Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к хавбеку Лацио
Серьезная конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три английских топ-клуба проявляют интерес к полузащитнику "Лацио".
Сообщается, что "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" заинтересованы в подписании 23-летнего Николо Ровеллы, который играет за "Лацио" на правах аренды из "Ювентуса". В январе этого года "орлы" отклонили любые запросы от других клубов по футболисту, ведь летом они собираются активировать опцию его выкупа за 17 миллионов евро.
Руководство римской команды рассматривает Ровеллу, как ключевую фигуру, однако весомое предложения от богатейших клубов Англии может привести к его возможной продаже. Ожидается, что владельцы "Лацио" будут требовать за итальянского полузащитника не менее 40 миллионов евро.
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В этом сезоне Николо Ровелла отметился тремя голевыми передачами в 34 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.
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