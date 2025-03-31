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Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к хавбеку Лацио

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Серьезная конкуренция

Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к хавбеку Лацио

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три английских топ-клуба проявляют интерес к полузащитнику "Лацио".

Сообщается, что "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" заинтересованы в подписании 23-летнего Николо Ровеллы, который играет за "Лацио" на правах аренды из "Ювентуса". В январе этого года "орлы" отклонили любые запросы от других клубов по футболисту, ведь летом они собираются активировать опцию его выкупа за 17 миллионов евро.

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Руководство римской команды рассматривает Ровеллу, как ключевую фигуру, однако весомое предложения от богатейших клубов Англии может привести к его возможной продаже. Ожидается, что владельцы "Лацио" будут требовать за итальянского полузащитника не менее 40 миллионов евро.

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В этом сезоне Николо Ровелла отметился тремя голевыми передачами в 34 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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