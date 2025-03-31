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Ньюкасл может подписать двух игроков Ливерпуля в рамках сделки по Александеру Исаку

Англия

Вариант потенциальной сделки 

Ньюкасл может подписать двух игроков Ливерпуля в рамках сделки по Александеру Исаку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает GiveMeSport, "Ньюкасл" может захотеть включить Диогу Жоту и Харви Эллиотта в обмен на Александера Исака. Оба игрока испытывают трудности с регулярными выходами в основном составе "Ливерпуля" в этом сезоне.

"Красные" все еще стремятся подписать звезду "Ньюкасла" Александера Исака. Однако команда Гау отвергнет любые попытки включить в сделку Дарвина Нуньеса, а взамен может обратить внимание на Жоту и Эллиотта.

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Эдди Гау заинтересован в обоих игроках, и они могут стать привлекательным вариантом для главного тренера "сорок", если "Ливерпуль" все-таки решит попытаться подписать Исака путем обмена. Но руководство "Ньюкасла" четко заявило, что они настроены сохранить шведа, ведь имеют амбиции попасть в Лигу чемпионов.

Добавим, что сейчас "Ньюкасл" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками, отставая от пятого "Манчестер Сити" и четвертого "Челси" на 1 и 2 пункта соответственно. Однако у "сорок" есть матч в запасе.

Читайте такжеПрезидент Ньюкасла приказал клубу отклонять любые предложения по Александеру Исаку
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Ливерпуль Ньюкасл Диогу Жота Александер Исак Харви Эллиотт
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Алексей Полищук
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