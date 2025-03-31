Арсенал вскоре проведет переговоры с ключевым вингером команды о новом контракте - Инсайдер

Авторитетный инсайдер сообщил, что лондонский "Арсенал" вскоре проведет переговоры с ключевым вингером команды относительно нового долгосрочного контракта.

Согласно информации от Фабрицио Романо, агенты Букайо Сака в ближайшее время проведут встречу с руководством "канониров", во время которой будет обсуждаться продолжение сотрудничества с 23-летним англичанином.

Отмечается, что стороны не спешат с принятием решения, поскольку действующий контракт Сака с "Арсеналом" действует до конца июня 2027 года. Новый спортивный директор клуба Андреа Берта будет заботиться о процессе переговоров.

Недавно мы сообщали о том, что Букайо Сака вернулся к полноценным тренировкам с командой после травмы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Букайо Сака забил 9 голов и отдал 14 ассистов в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.