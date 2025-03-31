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Арсенал и Тоттенхэм впервые сыграют между собой за пределами Великобритании

Англия

В рамках подготовки к сезону

Арсенал и Тоттенхэм впервые сыграют между собой за пределами Великобритании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" официально подтвердил на своем сайте, что 31 июля они сыграют с "Тоттенхэмом" в Гонконге в рамках предсезонной подготовки.

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Поединок начнется в 19:30 по местному времени (14:30 по Киеву) на новом стадионе "Кай Так", вмещающем 50 000 зрителей. Это будет первый визит "канониров" в регион с 2012 года, а также первое дерби северного Лондона, которое состоится за пределами Великобритании.

"Мы рады вернуться в Гонконг спустя 13 лет и снова встретиться с нашими замечательными болельщиками. Кроме тренировок и матча, мы с нетерпением ждем возможности взаимодействия с местными фанатами в этой замечательной части мира.

Игра против "Тоттенхэма" на новом "Кай Так" будет прекрасным опытом для обеих команд и болельщиков и станет важной частью нашей подготовки к новому сезону", – сказал управляющий директор "Арсенала" Ричард Гарлик.

На сайте также добавили, что детали относительно других матчей "канониров" в рамках их летнего турне будут объявлены в ближайшие дни.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Великобритания
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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