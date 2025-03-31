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Известно, какую сумму Ливерпуль готов предложить за звезду Борнмута

Англия

Стремятся приобрести защитника

Известно, какую сумму Ливерпуль готов предложить за звезду Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник Милош Керкез, который сейчас выступает за "Борнмут", стремится сделать следующий шаг в карьере и открыт к возможному переходу в летнее трансферное окно.

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Как сообщает издание Fichajes, "Ливерпуль", стремясь усилить защиту, готов предложить около 50 миллионов евро за Керкеза, которого они рассматривают как долгосрочную замену для Энди Робертсона, который приближается к завершающему этапу карьеры.

Если переговоры пройдут успешно, Керкез может стать одним из главных трансферов лета. Ближайшие месяцы определят, переедет ли венгр на "Энфилд".

Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 32 матча за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов.

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Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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