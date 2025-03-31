  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Арсенала заявил, что звездный нападающий команды готов вернуться к игре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Арсенала заявил, что звездный нападающий команды готов вернуться к игре

Англия

Также уточнил о состоянии других игроков

Главный тренер Арсенала заявил, что звездный нападающий команды готов вернуться к игре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции накануне матча АПЛ против "Фулхэма" главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил готовность вингера Букайо Сака к игре.

"Букайо готов играть. Мы сделали все необходимое, и теперь вопрос лишь в том, как правильно вводить его в игру. Он сам настаивает, ведь очень хочет вернуться. Мы придерживались сроков реабилитации, даже приходилось его сдерживать, но сейчас он полностью готов. Да, он может выйти в старте против "Фулхэма".

Это еще одно большое преимущество для нас. Мы знаем, какое влияние он имеет на команду и насколько важна его роль в нашем успехе. Замечательно, что он вернулся", – заявил Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Испанец также рассказал о состоянии Риккардо Калафиори и Юрриена Тимбера.

"К сожалению, Риккардо получил травму в национальной команде. Это могло быть намного хуже. Надеюсь, что это дело нескольких недель, но мы должны посмотреть, как это будет развиваться.

Что касается Тимбера, то он долгое время серьезно болел, но в течение последних нескольких дней он чувствует себя значительно лучше, поэтому он доступен к матчу", – рассказал Артета.

Добавим, что матч против "Фулхэма" состоится во вторник, 1 апреля, в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Трое опытных футболистов Манчестер Сити могут покинуть команду летом
yellow-arrow
Силва: Победа в Кубке Англии не сделает сезон Манчестер Сити успешным
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Интера
Арсенал (Лондон) Микель Артета Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости