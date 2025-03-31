Главный тренер Арсенала заявил, что звездный нападающий команды готов вернуться к игре

На пресс-конференции накануне матча АПЛ против "Фулхэма" главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил готовность вингера Букайо Сака к игре.

"Букайо готов играть. Мы сделали все необходимое, и теперь вопрос лишь в том, как правильно вводить его в игру. Он сам настаивает, ведь очень хочет вернуться. Мы придерживались сроков реабилитации, даже приходилось его сдерживать, но сейчас он полностью готов. Да, он может выйти в старте против "Фулхэма".

Это еще одно большое преимущество для нас. Мы знаем, какое влияние он имеет на команду и насколько важна его роль в нашем успехе. Замечательно, что он вернулся", – заявил Артета.