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Главный тренер Арсенала заявил, что звездный нападающий команды готов вернуться к игре
Также уточнил о состоянии других игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне матча АПЛ против "Фулхэма" главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил готовность вингера Букайо Сака к игре.
"Букайо готов играть. Мы сделали все необходимое, и теперь вопрос лишь в том, как правильно вводить его в игру. Он сам настаивает, ведь очень хочет вернуться. Мы придерживались сроков реабилитации, даже приходилось его сдерживать, но сейчас он полностью готов. Да, он может выйти в старте против "Фулхэма".
Это еще одно большое преимущество для нас. Мы знаем, какое влияние он имеет на команду и насколько важна его роль в нашем успехе. Замечательно, что он вернулся", – заявил Артета.
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Испанец также рассказал о состоянии Риккардо Калафиори и Юрриена Тимбера.
"К сожалению, Риккардо получил травму в национальной команде. Это могло быть намного хуже. Надеюсь, что это дело нескольких недель, но мы должны посмотреть, как это будет развиваться.
Что касается Тимбера, то он долгое время серьезно болел, но в течение последних нескольких дней он чувствует себя значительно лучше, поэтому он доступен к матчу", – рассказал Артета.
Добавим, что матч против "Фулхэма" состоится во вторник, 1 апреля, в 21:45 по киевскому времени.
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