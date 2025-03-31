Звезда Саутгемптона покинет клуб после вылета команды в Чемпионшип

"Саутгемптон" обречен вернуться в Чемпионшип, занимая последнее место в АПЛ с 9 очками, отставая на 17 очков от зоны спасения. Поэтому их вратарь Аарон Рэмсдейл не намерен оставаться в клубе. По информации TEAMtalk, Рэмсдейлом интересуются несколько команд.

"Борнмут" пристально следит за его ситуацией. "Вишни" могут сделать предложение, если не смогут выкупить Кепу Аррисабалагу, который играет в команде на правах аренды из "Челси". Еще одним претендентом на Рамсдейла является "Лидс Юнайтед", но клуб попытается подписать его лишь при условии выхода в АПЛ.

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"Ньюкасл" также имеет Рэмсдейла в своем шорт-листе, рассматривая его как потенциального преемника Ника Поупа. Однако "сороки" отдают предпочтение Джеймсу Траффорду из "Бернли", а их выбор будет зависеть от того, поднимется ли "Бернли" в элиту.



Источники сообщают, что контракт Рэмсдейла содержит клаусулу, которая позволяет ему покинуть "Саутгемптон" в случае вылета. При этом сам игрок не хочет рисковать своим местом в сборной Англии и будет рассматривать только те варианты, которые гарантируют ему стабильную игровую практику в Премьер-лиге.

Добавим, что в этом сезоне Рэмсдейл провел 23 матча за "Саутгемптон" во всех турнирах, пропустив 52 гола и трижды сохранив свои ворота "сухими".