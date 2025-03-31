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Силва: Победа в Кубке Англии не сделает сезон Манчестер Сити успешным

Англия

Игрок поделился своими мыслями

Силва: Победа в Кубке Англии не сделает сезон Манчестер Сити успешным

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что даже победа в Кубке Англии не сможет компенсировать неудачи, которые постигли "горожан" на протяжении сезона.

"Наши стандарты намного выше. Поэтому, конечно, мы были бы счастливы выиграть Кубок Англии, но это не делает сезон хорошим.

К сожалению, у нас были все эти травмы, все проблемы в команде, которые не помогли. Но да, это все равно не оправдание.

Мы ответственны за плохие месяцы, которые у нас были. Мы не ищем себе оправданий. Мы должны были выступить намного лучше. И отныне то, что мы можем контролировать, - это наши выступления, и сегодня команда хорошо сыграла", - сказал Силва.

Напомним, что 30 марта "Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии, что позволило им выйти в полуфинал турнира.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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