Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Интера

Хакан Чалханоглу стал одной из ключевых фигур в составе "Интера", но его будущее может быть связано с АПЛ, ведь "Ман Юнайтед" проявил серьезный интерес к турецкому полузащитнику. Возможность выступать на "Олд Траффорд" и принять новый вызов в карьере привлекает игрока.

"Красные дьяволы" стремятся усилить центр поля, добавив игрока, который способен привнести лидерские качества и креативность. Чалханоглу прекрасно подходит под этот профиль.

Но итальянский клуб не желает расставаться с одним из своих ключевых исполнителей, однако финансовые трудности могут все-таки заставить руководство рассмотреть продажу. "Манчестер Юнайтед" осознает ситуацию и готов сделать заманчивое предложение, чтобы убедить "Интер" продать игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету турка 9 голов и 4 ассиста в 33-х матчах за "Интер" во всех турнирах.