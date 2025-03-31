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Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Интера

Англия

Хотят подписать полузащитника

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хакан Чалханоглу стал одной из ключевых фигур в составе "Интера", но его будущее может быть связано с АПЛ, ведь "Ман Юнайтед" проявил серьезный интерес к турецкому полузащитнику. Возможность выступать на "Олд Траффорд" и принять новый вызов в карьере привлекает игрока.

"Красные дьяволы" стремятся усилить центр поля, добавив игрока, который способен привнести лидерские качества и креативность. Чалханоглу прекрасно подходит под этот профиль.

Но итальянский клуб не желает расставаться с одним из своих ключевых исполнителей, однако финансовые трудности могут все-таки заставить руководство рассмотреть продажу. "Манчестер Юнайтед" осознает ситуацию и готов сделать заманчивое предложение, чтобы убедить "Интер" продать игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету турка 9 голов и 4 ассиста в 33-х матчах за "Интер" во всех турнирах.

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Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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