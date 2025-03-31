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Трое опытных футболистов Манчестер Сити могут покинуть команду летом

Англия

Руководство клуба берет курс на омоложение состава

Трое опытных футболистов Манчестер Сити могут покинуть команду летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Трое опытных футболистов "Манчестер Сити" близки к тому, чтобы покинуть команду этим летом.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 33-летний Кевин Де Брюйне и 34-летний Илкай Гюндоган могут уйти из клуба бесплатно, так как их действующие контракты истекают в конце июня 2025 года. Также известно, что одним из футболистов, кто может покинуть "Ман Сити" является Джек Грилиш.

Ранее появлялись слухи о том, что "Милан" заинтересован в подписании 29-летнего английского вингера.

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Отмечается, что "горожане" планируют провести кардинальное обновление состава. Их представители активно следят за Флорианом Виртцом из леверкузенского "Байера" и Уго Ларссоном из франкфуртского "Айнтрахта".

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Джек Грилиш
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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