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Рууд ван Нистелрой рассказал о настроении в Лестере
Его команда находится в зоне вылета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой рассказал о настроении его команды.
"Футболисты хотят продемонстрировать, на что они способны. Мы делаем все возможное, чтобы получить максимум от нашей команды во время каждой тренировки, во время каждого матча. Они имеют желание играть лучше.
Во время международного перерыва у меня было достаточно времени на размышления. Мы продолжали тренироваться, добавили в состав нескольких игроков из академии, которые прекрасно проявили себя. Наша главная цель - продолжать играть несмотря на те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся", — добавил 48-летний нидерландский специалист.
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Отметим, что "Лестер" под руководством Рууда ван Нистелроя потерпел 13 поражений в последних 14 матчах в АПЛ. Сейчас "лисы" находятся на 19 месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 17 очками.
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