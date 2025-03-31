  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рууд ван Нистелрой рассказал о настроении в Лестере
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рууд ван Нистелрой рассказал о настроении в Лестере

Англия

Его команда находится в зоне вылета

Рууд ван Нистелрой рассказал о настроении в Лестере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой рассказал о настроении его команды.

"Футболисты хотят продемонстрировать, на что они способны. Мы делаем все возможное, чтобы получить максимум от нашей команды во время каждой тренировки, во время каждого матча. Они имеют желание играть лучше.

Во время международного перерыва у меня было достаточно времени на размышления. Мы продолжали тренироваться, добавили в состав нескольких игроков из академии, которые прекрасно проявили себя. Наша главная цель - продолжать играть несмотря на те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся", — добавил 48-летний нидерландский специалист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что "Лестер" под руководством Рууда ван Нистелроя потерпел 13 поражений в последних 14 матчах в АПЛ. Сейчас "лисы" находятся на 19 месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 17 очками.

По теме
yellow-arrow
Эвертон закончил сезон 2023/24 с убытками. Клуб опубликовал финансовый отчет
yellow-arrow
Полузащитник Ливерпуля может вернуться в Бундеслигу
yellow-arrow
Трое опытных футболистов Манчестер Сити могут покинуть команду летом
Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Leicester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости