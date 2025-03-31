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Эвертон закончил сезон 2023/24 с убытками. Клуб опубликовал финансовый отчет

Англия

Доходы растут, но убытки остаются

Эвертон закончил сезон 2023/24 с убытками. Клуб опубликовал финансовый отчет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" обнародовал финансовую отчетность за сезон 2023/24.

Согласно документу, общий доход клуба 186,9 миллиона фунтов стерлингов. Убытки составили 53,2 миллиона фунтов, но это меньше, чем в предыдущем сезоне, а доходы от трансляций - 129,2 миллиона фунтов (увеличились на 13,2 млн).

Также "Эвертон" продолжает активно финансировать строительство нового стадиона. Капитальные затраты на этот проект составили 312,7 млн фунтов стерлингов, что значительно превышает показатель предыдущего года (210,9 млн фунтов стерлингов).

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Источник:
everton
Опубликовал: Екатерина Власова
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