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Полузащитник Ливерпуля может вернуться в Бундеслигу
За игроком охотится команда, которая находится в зоне Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный полузащитник "Ливерпуля" может вернуться в Бундеслигу.
Как сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, франкфуртский "Айнтрахт" сделал запрос относительно 32-летнего Ватару Эндо. Считается, что японский хавбек может стать усилением для "орлов" в следующем сезоне, а "красные" не будут удерживать своего футболиста. Руководство мерсисайдского клуба позволит игроку покинуть клуб этим летом.
В этом сезоне Ватару Эндо принял участие в 26 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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Напомним, что в период с 2019 по 2023 год Ватару Эндо играл за "Штутгарт", проведя 133 матча за этот клуб.
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