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Талантливый вингер Ливерпуля может присоединиться к их принципиальному сопернику

Англия

Этот переход может стать настоящим шоком для команды Арне Слота

Талантливый вингер Ливерпуля может присоединиться к их принципиальному сопернику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый нападающий "Ливерпуля" этим летом может присоединиться к их принципиальному сопернику.

Как сообщает издание The Mirror, руководство "Эвертона" планирует этим летом оформить трансфер 19-летнего Бена Доака, который является одним из самых талантливых воспитанников академии "красных". Этот сезон он проводит в аренде за "Мидлсбро".

На данный момент неизвестно, будет ли Доак интегрирован в первую команду Арне Слота в следующем сезоне, ведь в клубе есть достаточное количество нападающих. Этой зимой "Ливерпуль" отклонил предложение в размере 15 миллионов фунтов стерлингов от "Кристал Пэлас". Если "Мидлсбро" сможет выйти в АПЛ, они также будут одним из претендентов на его трансфер.

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В этом сезоне Бен Доак забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 24 матчах за "Мидлсбро" в Чемпионшипе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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