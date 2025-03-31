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"Он уже начал тренироваться с командой". Аморим рассказал о восстановлении защитника МЮ после травмы

Англия

Но Шоу еще не готов играть

"Он уже начал тренироваться с командой". Аморим рассказал о восстановлении защитника МЮ после травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о восстановлении левого защитника команды Люка Шоу.

"Шоу еще не готов. Он уже начал тренироваться с командой, но мы постепенно подводим Люка. Пока его время не пришло", - цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что из-за травмы Шоу в текущем сезоне сыграл три матча - 98 минут.

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Люк Шоу Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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