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"Он уже начал тренироваться с командой". Аморим рассказал о восстановлении защитника МЮ после травмы
Но Шоу еще не готов играть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о восстановлении левого защитника команды Люка Шоу.
"Шоу еще не готов. Он уже начал тренироваться с командой, но мы постепенно подводим Люка. Пока его время не пришло", - цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что из-за травмы Шоу в текущем сезоне сыграл три матча - 98 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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