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Мойес не планирует посещать новый стадион Эвертона. Известна причина
Не приду на арену до тех пор, пока Эвертон не гарантирует себе место в АПЛ (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что не планирует посещать новый стадион клуба до тех пор, пока команда не обеспечит себе место в английской Премьер-лиге на сезон 2025/26.
"Я не приходил на новый стадион. И не собираюсь это делать сейчас. Не приду на арену до тех пор, пока "Эвертон" не гарантирует себе место в АПЛ. Команда должна играть на новом стадионе в АПЛ, а мы еще не гарантировали себе выживание.
Хотя ситуация, конечно, лучше, чем была в момент, когда я пришел. У нас хорошая позиция, чтобы остаться в АПЛ, - сказал Мойес.
Добавим, что сейчас "Эвертон" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 очка.
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