Мойес не планирует посещать новый стадион Эвертона. Известна причина

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что не планирует посещать новый стадион клуба до тех пор, пока команда не обеспечит себе место в английской Премьер-лиге на сезон 2025/26.

"Я не приходил на новый стадион. И не собираюсь это делать сейчас. Не приду на арену до тех пор, пока "Эвертон" не гарантирует себе место в АПЛ. Команда должна играть на новом стадионе в АПЛ, а мы еще не гарантировали себе выживание.

Хотя ситуация, конечно, лучше, чем была в момент, когда я пришел. У нас хорошая позиция, чтобы остаться в АПЛ, - сказал Мойес.