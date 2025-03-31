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Мойес не планирует посещать новый стадион Эвертона. Известна причина

Англия

Не приду на арену до тех пор, пока Эвертон не гарантирует себе место в АПЛ (с)

Мойес не планирует посещать новый стадион Эвертона. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что не планирует посещать новый стадион клуба до тех пор, пока команда не обеспечит себе место в английской Премьер-лиге на сезон 2025/26.

"Я не приходил на новый стадион. И не собираюсь это делать сейчас. Не приду на арену до тех пор, пока "Эвертон" не гарантирует себе место в АПЛ. Команда должна играть на новом стадионе в АПЛ, а мы еще не гарантировали себе выживание.

Хотя ситуация, конечно, лучше, чем была в момент, когда я пришел. У нас хорошая позиция, чтобы остаться в АПЛ, - сказал Мойес.

Добавим, что сейчас "Эвертон" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 очка.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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