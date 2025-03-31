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Арсенал — Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Лондонское дерби

Арсенал — Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе "Эмирейтс Стедиум" сойдутся "Арсенал" и "Фулгэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Канониры", под руководством Микеля Артеты будут стремиться завоевать важные очки в погоне за чемпионский титул, опираясь на атаку, которая является одной из лучших в лиге. "Фулгэм" попытается вырвать такие нужные три очка и выйти на шестое место в АПЛ, или даже попасть в топ-5. Удастся ли "дачникам" одолеть сопротивление "канониров", или все же фаворит продемонстрирует уверенную игру?

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Команды начнут игру в 21:45 по киевскому времени. Будет транслировать этот поединок в прямом эфире канал Setanta Sports.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 21:45. Эмирейтс Стедиум (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча Арсенал — Фулгем
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