Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал — Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лондонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе "Эмирейтс Стедиум" сойдутся "Арсенал" и "Фулгэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Канониры", под руководством Микеля Артеты будут стремиться завоевать важные очки в погоне за чемпионский титул, опираясь на атаку, которая является одной из лучших в лиге. "Фулгэм" попытается вырвать такие нужные три очка и выйти на шестое место в АПЛ, или даже попасть в топ-5. Удастся ли "дачникам" одолеть сопротивление "канониров", или все же фаворит продемонстрирует уверенную игру?
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Команды начнут игру в 21:45 по киевскому времени. Будет транслировать этот поединок в прямом эфире канал Setanta Sports.
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
1 апреля. 21:45. Эмирейтс Стедиум (Лондон)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Популярное сейчас
- Волшебная Португалия: Магучих показала фото из подготовки к этапу Бриллиантовой лиги
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва
- У руководства Ливерпуля есть разногласия с Арне Слотом касательно будущего ключевого вингера в команде
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы