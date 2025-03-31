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Вулверхэмптон – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Грэм Поттер попытается увеличить разрыв между командами
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" хоть и проводит не лучший сезон, все равно не боится вылета, у них в этом плане все стабильно и слаженно. Грэм Поттер изменил эту команду после своего прихода и пытается укрепить позиции к концу сезона. Игра против "Вулверхэмптона" — отличный ifyc набрать заветные очки и еще больше приблизиться к середине турнирной таблицы.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен по подписке на Киевстар ТВ.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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