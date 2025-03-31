Вулверхэмптон – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Вест Хэм" хоть и проводит не лучший сезон, все равно не боится вылета, у них в этом плане все стабильно и слаженно. Грэм Поттер изменил эту команду после своего прихода и пытается укрепить позиции к концу сезона. Игра против "Вулверхэмптона" — отличный ifyc набрать заветные очки и еще больше приблизиться к середине турнирной таблицы.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.

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