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Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Жива ли еще погоня за титулом?
Getty Images / Global Images Ukraine
После серии неудачных матчей от "Ливерпуля" у болельщиков возник вопрос: а станут ли они точно чемпионами? Конечно, отрыв пока большой, но несколько неудачных матчей и "Арсенал" уже может дышать в спину. С другой стороны, сам "Арсенал" — это не очень стабильный коллектив, который сам умеет терять очки. Следующий матч у них против очень крепкого "Фулхэма", справятся ли они с такой задачей?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.
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Английская Премьер-лига. 30-й тур.
1 апреля. 21:45. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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