Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После серии неудачных матчей от "Ливерпуля" у болельщиков возник вопрос: а станут ли они точно чемпионами? Конечно, отрыв пока большой, но несколько неудачных матчей и "Арсенал" уже может дышать в спину. С другой стороны, сам "Арсенал" — это не очень стабильный коллектив, который сам умеет терять очки. Следующий матч у них против очень крепкого "Фулхэма", справятся ли они с такой задачей?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 21:45. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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