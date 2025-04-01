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Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Жива ли еще погоня за титулом?

Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После серии неудачных матчей от "Ливерпуля" у болельщиков возник вопрос: а станут ли они точно чемпионами? Конечно, отрыв пока большой, но несколько неудачных матчей и "Арсенал" уже может дышать в спину. С другой стороны, сам "Арсенал" — это не очень стабильный коллектив, который сам умеет терять очки. Следующий матч у них против очень крепкого "Фулхэма", справятся ли они с такой задачей?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 21:45. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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