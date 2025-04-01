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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем продолжения лесной сказки?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сенсационный сезон от "Ноттингем Форест" продолжается. Они только что вышли в полуфинал Кубка Англии и готовы продолжать борьбу за место в Лиге Чемпионов. В соперниках именитый "Манчестер Юнайтед", пытающийся выбраться из середины турнирной таблицы. Может ли команда Рубена Аморима создать "лесникам" проблемы в этом матче?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.
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Английская Премьер-лига. 30-й тур.
1 апреля. 22:00. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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