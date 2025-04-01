Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сенсационный сезон от "Ноттингем Форест" продолжается. Они только что вышли в полуфинал Кубка Англии и готовы продолжать борьбу за место в Лиге Чемпионов. В соперниках именитый "Манчестер Юнайтед", пытающийся выбраться из середины турнирной таблицы. Может ли команда Рубена Аморима создать "лесникам" проблемы в этом матче?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 22:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports+

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