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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ждем продолжения лесной сказки?

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сенсационный сезон от "Ноттингем Форест" продолжается. Они только что вышли в полуфинал Кубка Англии и готовы продолжать борьбу за место в Лиге Чемпионов. В соперниках именитый "Манчестер Юнайтед", пытающийся выбраться из середины турнирной таблицы. Может ли команда Рубена Аморима создать "лесникам" проблемы в этом матче?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 апреля.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 22:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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