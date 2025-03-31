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Холанд может пропустить остаток сезона из-за травмы
Плохие новости для Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму левого голеностопа во время воскресной победы над "Борнмутом" в четвертьфинале Кубка Англии.
По возвращении в Манчестер, в понедельник, норвежский форвард прошел обследование. Сейчас клуб ожидает его результаты, чтобы определить точный прогноз восстановления игрока.
Ожидается, что Холанд сможет вернуться на поле до конца сезона, а также успеет восстановиться к клубному чемпионату мира ФИФА, который состоится этим летом.
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Источник:Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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