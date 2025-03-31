Холанд может пропустить остаток сезона из-за травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму левого голеностопа во время воскресной победы над "Борнмутом" в четвертьфинале Кубка Англии.

По возвращении в Манчестер, в понедельник, норвежский форвард прошел обследование. Сейчас клуб ожидает его результаты, чтобы определить точный прогноз восстановления игрока.

Ожидается, что Холанд сможет вернуться на поле до конца сезона, а также успеет восстановиться к клубному чемпионату мира ФИФА, который состоится этим летом.