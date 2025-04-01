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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Лесники" против манкунианцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Санту комфортно расположились на третьей строчке турнирной таблицы. У них даже шанс на ошибку. "Манчестер Юнайтед" свои шансы уже давно использовал. Поэтому ему остается просто доигрывать чемпионат.
Прямая трансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports+. Его можно просмотреть в пакете Megogo.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
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Английская Премьер-лига, 30 тур
1 апреля, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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