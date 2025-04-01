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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Лесники" против манкунианцев

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Санту комфортно расположились на третьей строчке турнирной таблицы. У них даже шанс на ошибку. "Манчестер Юнайтед" свои шансы уже давно использовал. Поэтому ему остается просто доигрывать чемпионат.

Прямая трансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports+. Его можно просмотреть в пакете Megogo.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

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Английская Премьер-лига, 30 тур

1 апреля, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports +

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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