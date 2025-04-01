Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Вест Хэм" хоть и проводит не лучший сезон, все равно не боится вылета, у них в этом плане все стабильно и слаженно. Грэм Поттер сменил эту команду после своего прихода и пытается укрепить позиции под конец сезона. Игра против "Вулверхэмптона" – прекрасная возможность набрать заветные очки и еще больше приблизиться к середине турнирной таблицы.

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Матч состоится во вторник, 1-го апреля 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен по подписке на Киевстар ТВ.

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