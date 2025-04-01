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Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Вулверхэмптон – Вест Хэм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" хоть и проводит не лучший сезон, все равно не боится вылета, у них в этом плане все стабильно и слаженно. Грэм Поттер сменил эту команду после своего прихода и пытается укрепить позиции под конец сезона. Игра против "Вулверхэмптона" – прекрасная возможность набрать заветные очки и еще больше приблизиться к середине турнирной таблицы.
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Матч состоится во вторник, 1-го апреля 2025-го года, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен по подписке на Киевстар ТВ.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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