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Главный тренер Арсенала высказался относительно назначения нового спортдира

Англия

Большое дополнение к клубу

Главный тренер Арсенала высказался относительно назначения нового спортдира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне матча АПЛ против "Фулхэма", где высказался о назначении Андреа Берты на должность нового спортивного директора клуба.

"Я считаю, что это большое дополнение к клубу, к команде, которая уже сформирована с большим количеством замечательных людей. Ричард [Харлик] возглавляет ее, но также есть Джеймс [Кинг], Джейсон [Айто] и многие другие люди в клубе, которые выполняют такую хорошую работу. Так что сейчас важно построить эту химию. И я верю, что Джош [Кроенке] был полностью вовлечен в этот процесс, так что все мы очень рады, что он с нами.

Мы, безусловно, верим, что он повлияет на клуб. У него есть опыт, у него есть характер, есть харизма, и он стремится побеждать. Это будет очень заразительным. Это уже заложено в наш клуб, особенно на самом высоком уровне, ведь это то, к чему мы стремимся. Но иметь рядом людей с разным опытом, которые уже достигали успеха – это очень полезно.

Мне больше всего нравится то, насколько сильно он хотел присоединиться к клубу. Его действительно привлекала эта возможность, и он был очень рад этому. А также то, как он верит, что может помочь нам достичь наших целей", – сказал Артета.

Напомним, что с 2013 по 2024 годы Андреа Берта работал в "Атлетико Мадрид".

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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