Английские гранды следят за вратарем Торино 

Вратарь "Торино" Ваня Милинкович-Савич за последние годы зарекомендовал себя как один из лучших голкиперов Серии A. Однако его период в Италии может подходить к концу, ведь клубы АПЛ начинают проявлять к нему интерес.

Как сообщает Tuttosport, за 28-летним сербом внимательно следит "Челси". Энцо Мареска имеет проблемы с выбором основного вратаря: молодой Филип Йоргенсон не убедил своими выступлениями, а Роберт Санчес, более опытный игрок, допустил ряд ошибок в этом сезоне.

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Милинкович-Савич привлек внимание итальянского тренера своей игрой ногами и умением отражать пенальти. "Челси" не будет иметь трудностей в переговорах с сербом, чей контракт с "Торино" действует до 2026 года (с опцией продления на год). Отступные в размере 20 миллионов евро не станут проблемой для лондонцев.

Однако "Челси" – не единственный претендент. "Манчестер Сити" также внимательно следит за ситуацией из-за нестабильности Эдерсона, чей контракт также завершается в 2026 году.

Добавим, что в этом сезоне Милинкович-Савич провел 31 матч за "Торино" во всех турнирах, пропустив 34 гола и 10 раз оставив свои ворота "сухими".