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"Он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ". Аморим не намерен отпускать лидера МЮ в Реал

Англия

Пока что очень нужен манкунианцам

"Он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ". Аморим не намерен отпускать лидера МЮ в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим развеял слухи о возможном уходе из клуба Бруну Фернандеша.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего полузащитника заинтересован мадридский "Реал".

"Нет, он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ и наши лучшие игроки должны остаться с нами.

Ему 30, но он все еще так молод, потому что играет по 55 матчей за сезон. А если говорить о передачах и голах, то их у него минимум 30. Он именно тот футболист, который нам нужен.

Мы контролируем ситуацию, и я чувствую, что Бруну действительно счастлив здесь. Он понимает, к чему мы стремимся. Помимо этого, мне кажется, он стал болельщиком "МЮ". Он действительно это ощущает.

Если иногда он испытывает разочарование, что для капитана не совсем правильно, то это только потому, что он очень хочет добиться успеха. Еще раз повторю – он нам нужен и никуда не уйдет. Я уже сказал ему об этом", – цитирует Аморима Daily Mail.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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