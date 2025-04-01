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Ньюкасл Юнайтед заинтересован в услугах форварда Ювентуса
Могут рассмотреть трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители форварда Душана Влаховича и "Ювентус" пришли к согласию, что лучшим вариантом будет расставание летом. Туринский клуб считает, что новый контракт с сербом является финансово невыгодным, а сам футболист не соглашается на снижение зарплатных требований.
"Арсенал" сохраняет интерес к нападающему – так же, как и во время его перехода из "Фиорентины". Лондонцы также рассматривали возможность зимнего трансфера, но сделка не состоялась. Теперь же к борьбе может присоединиться и "Ньюкасл", особенно если Александер Исак покинет команду. "Манчестер Юнайтед" также может стать вариантом.
На данный момент "Ювентус" оценивает Влаховича в 40-45 миллионов евро. При этом сам игрок не рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию на этом этапе своей карьеры.
Добавим, что в этом сезоне на счету серба 14 голов и 3 ассиста в 35 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
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