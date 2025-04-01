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Микель Артета поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для Арсенала

Англия

Наставник "канониров" рассказал о целях клуба

Микель Артета поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.

"Это будет важное трансферное окно, которое мы с нетерпением ждем. Мы хотим увеличить глубину состава, а также улучшить команду, найдя футболистов с соответствующими качествами, в которых мы нуждаемся на этом этапе. Каждое трансферное окно является важным, потому что это возможность найти усиление. Это лето будет очень важным, потому что у нас есть конкретные цели: сохранить фундамент, который мы закладывали годами ранее, и найти варианты для развития".

Напомним, что летнее трансферное окно в Англии откроется 16-го июня и продлится до 1-го сентября.

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На данный момент "Арсенал" идет вторым в турнирной таблице АПЛ с 58 очками, отставая от "Ливерпуля" на 12 баллов.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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