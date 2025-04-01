Микель Артета поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для Арсенала

Главный тренер лондонского "Арсенала" поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.

"Это будет важное трансферное окно, которое мы с нетерпением ждем. Мы хотим увеличить глубину состава, а также улучшить команду, найдя футболистов с соответствующими качествами, в которых мы нуждаемся на этом этапе. Каждое трансферное окно является важным, потому что это возможность найти усиление. Это лето будет очень важным, потому что у нас есть конкретные цели: сохранить фундамент, который мы закладывали годами ранее, и найти варианты для развития".