Эвертон нашел потенциальную замену для своего звездного защитника 

Как сообщает Foot Mercato, "Эвертон" может попытаться подписать защитника "Бернли" Максима Эстива, рассматривая его как потенциальную замену Джарраду Брантвейту.

Бывший центрбек "Монпелье" входит в шорт-лист ливерпульского клуба в случае ухода Брантвейта летом. Однако конкуренция за француза может быть жесткой, ведь на Эстива также обратили внимание другие клубы, в частности "Вест Хэм" и "Милан".

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Итальянцы сделали запросы относительно возможного трансфера и собрали много информации о сделке, но в конце концов они считают ее слишком дорогой.

Ожидается, что после сильного сезона в Чемпионшипе, где команда Скотта Паркера имеет лучшую оборону лиги, пропустив лишь 11 голов в 39 матчах, интерес к Эстиву стремительно возрастет.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего француза 1 гол в 41 матче за "Бернли" во всех турнирах.