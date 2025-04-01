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Эвертон нашел потенциальную замену для своего звездного защитника 

Англия

Играет в Чемпионшипе

Эвертон нашел потенциальную замену для своего звездного защитника 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Foot Mercato, "Эвертон" может попытаться подписать защитника "Бернли" Максима Эстива, рассматривая его как потенциальную замену Джарраду Брантвейту.

Бывший центрбек "Монпелье" входит в шорт-лист ливерпульского клуба в случае ухода Брантвейта летом. Однако конкуренция за француза может быть жесткой, ведь на Эстива также обратили внимание другие клубы, в частности "Вест Хэм" и "Милан".

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Итальянцы сделали запросы относительно возможного трансфера и собрали много информации о сделке, но в конце концов они считают ее слишком дорогой.

Ожидается, что после сильного сезона в Чемпионшипе, где команда Скотта Паркера имеет лучшую оборону лиги, пропустив лишь 11 голов в 39 матчах, интерес к Эстиву стремительно возрастет.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего француза 1 гол в 41 матче за "Бернли" во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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