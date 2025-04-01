На фоне слухов. Арне Слот рассказал о будущем Трента Александера-Арнольда

Арне Слот рассказал о будущем защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда.

На пресс-конференции перед матчем с "Эвертоном", нидерландский менеджер отреагировал на ситуацию с Трентом. По его словам, приоритетом является восстановление от травмы.

"К сожалению, он получил травму, иначе люди, вероятно, говорили бы о том, что он провёл одно или два блестящих выступления за сборную Англии. Но он травмирован, и для него это означает, что он полностью сосредоточен на восстановлении, а для нас это означает, что мы пытаемся помочь ему вернуться как можно скорее", - заявил Слот.

Напомним, что на прошлой неделе была информация о поступлении Тренту и его агенту предложения о присоединении к "Реалу".

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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл 39 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах. Он забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.