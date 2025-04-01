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Легендарный полузащитник Ромы может возглавить Вулверхэмптон
Может вернуться к тренерской работе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
От "волков" "Ромы" до "волков" "Вулверхэмптона". Даниэле Де Росси может сменить город и страну, но не символ. Наставник стремится испытать себя в Премьер-лиге уже этим летом.
Даниэле Де Росси, которого в этом сезоне уволили из "Ромы", уже обсуждал возможность работы в "Вулверхэмптоне", который борется за выживание в АПЛ. Команда Витора Перейры занимает 17-е место в таблице, и хотя отрыв от зоны вылета достаточно большой, руководство клуба недовольно работой португальца.
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По данным La Gazzetta dello Sport, именно поэтому "Вулверхэмптон" провел несколько встреч с Де Росси. Итальянец уже дал понять, что хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге. Контакты с ним были установлены через посредников.
Де Росси прекрасно знает английский, который изучал в последние годы, и увлекается АПЛ. Его кумир в тренерском мире – Пеп Гвардиола. Кроме того, в Англии живет большая часть семьи его жены Сары. Итальянец также получил запросы из Испании и Саудовской Аравии, однако приоритетом остается работа в Англии.
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