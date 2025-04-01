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Легендарный полузащитник Ромы может возглавить Вулверхэмптон

Англия

Может вернуться к тренерской работе 

Легендарный полузащитник Ромы может возглавить Вулверхэмптон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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От "волков" "Ромы" до "волков" "Вулверхэмптона". Даниэле Де Росси может сменить город и страну, но не символ. Наставник стремится испытать себя в Премьер-лиге уже этим летом.

Даниэле Де Росси, которого в этом сезоне уволили из "Ромы", уже обсуждал возможность работы в "Вулверхэмптоне", который борется за выживание в АПЛ. Команда Витора Перейры занимает 17-е место в таблице, и хотя отрыв от зоны вылета достаточно большой, руководство клуба недовольно работой португальца.

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По данным La Gazzetta dello Sport, именно поэтому "Вулверхэмптон" провел несколько встреч с Де Росси. Итальянец уже дал понять, что хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге. Контакты с ним были установлены через посредников.

Де Росси прекрасно знает английский, который изучал в последние годы, и увлекается АПЛ. Его кумир в тренерском мире – Пеп Гвардиола. Кроме того, в Англии живет большая часть семьи его жены Сары. Итальянец также получил запросы из Испании и Саудовской Аравии, однако приоритетом остается работа в Англии.

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Даниэле Де Росси Вулверхэмптон
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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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