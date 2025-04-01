Легендарный полузащитник Ромы может возглавить Вулверхэмптон

От "волков" "Ромы" до "волков" "Вулверхэмптона". Даниэле Де Росси может сменить город и страну, но не символ. Наставник стремится испытать себя в Премьер-лиге уже этим летом.

Даниэле Де Росси, которого в этом сезоне уволили из "Ромы", уже обсуждал возможность работы в "Вулверхэмптоне", который борется за выживание в АПЛ. Команда Витора Перейры занимает 17-е место в таблице, и хотя отрыв от зоны вылета достаточно большой, руководство клуба недовольно работой португальца.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным La Gazzetta dello Sport, именно поэтому "Вулверхэмптон" провел несколько встреч с Де Росси. Итальянец уже дал понять, что хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге. Контакты с ним были установлены через посредников.

Де Росси прекрасно знает английский, который изучал в последние годы, и увлекается АПЛ. Его кумир в тренерском мире – Пеп Гвардиола. Кроме того, в Англии живет большая часть семьи его жены Сары. Итальянец также получил запросы из Испании и Саудовской Аравии, однако приоритетом остается работа в Англии.