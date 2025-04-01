Слот рассказал о сделанных выводах после отбытой дисквалификации

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот вспомнил отбытую дисквалификацию и рассказал о сделанных выводах.

Нидерландский менеджер надеется, что в подобных ситуациях будет действовать по-другому. Но не обещает, что так будет.

"Я был бы очень удивлён, если бы мне снова пришлось пережить восемь минут с таким количеством спорных решений не в нашу пользу. Если это случится, я надеюсь, что буду действовать по-другому, но я не могу этого обещать. Но я не думаю, что мне придётся пережить это снова. Но никогда не знаешь наверняка, футбол непредсказуем".

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Напомним, что после матча с "Эвертоном" Арне Слот получил красную карточку и был дисквалифицирован на два матча "Ливерпуля".