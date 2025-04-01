Экс-нападающий сборной Англии о возможном трансфере Трента: Иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее

Экс-нападающий сборной Англии рассказал своё мнение о возможном трансфере Трента в "Реал".

Уэйн Руни считает, что Испания станет хорошим вариантом для защитника.

"Реал" — самый большой клуб в мире с невероятной историей, так что это была бы отличная возможность, и я бы понял, если бы он решил, что это слишком хорошо, чтобы отказываться.

"Ливерпуль" — клуб его детства, поэтому я могу понять, почему его уход — это скорее дилемма, но иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее.

Я бы не стал винить Александра-Арнольда за то, что он хочет попробовать что-то новое — например, новый вызов в новой стране. Испания была бы для него действительно хорошим вариантом", - отметил Руни.