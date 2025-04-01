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Экс-нападающий сборной Англии о возможном трансфере Трента: Иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий сборной Англии рассказал своё мнение о возможном трансфере Трента в "Реал".
Уэйн Руни считает, что Испания станет хорошим вариантом для защитника.
"Реал" — самый большой клуб в мире с невероятной историей, так что это была бы отличная возможность, и я бы понял, если бы он решил, что это слишком хорошо, чтобы отказываться.
"Ливерпуль" — клуб его детства, поэтому я могу понять, почему его уход — это скорее дилемма, но иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее.
Я бы не стал винить Александра-Арнольда за то, что он хочет попробовать что-то новое — например, новый вызов в новой стране. Испания была бы для него действительно хорошим вариантом", - отметил Руни.
Экс-футболист понимает разочарование фанатов "Ливерпуля", но при этом пожелал Тренту всего наилучшего.
"Александр-Арнольд отлично служил клубу, так что нельзя осуждать его за желание попробовать что-то новое.
Для болельщиков "Ливерпуля" было бы не только обидно, если бы он ушёл, потому что вы хотите видеть лучших игроков Премьер-лиги, но, если он перейдёт в "Реал", я желаю ему всего наилучшего", - сказал Руни.
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Напомним, что на прошлой неделе Трент и его окружение, по информации инсайдеров, получили предложения от "Реала" по переходу в клуб.
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