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Экс-нападающий сборной Англии о возможном трансфере Трента: Иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее

Англия

Высказал своё мнение

Экс-нападающий сборной Англии о возможном трансфере Трента: Иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий сборной Англии рассказал своё мнение о возможном трансфере Трента в "Реал".

Уэйн Руни считает, что Испания станет хорошим вариантом для защитника.

"Реал" — самый большой клуб в мире с невероятной историей, так что это была бы отличная возможность, и я бы понял, если бы он решил, что это слишком хорошо, чтобы отказываться.

"Ливерпуль" — клуб его детства, поэтому я могу понять, почему его уход — это скорее дилемма, но иногда игроку приходится принимать решения о том, где его будущее.

Я бы не стал винить Александра-Арнольда за то, что он хочет попробовать что-то новое — например, новый вызов в новой стране. Испания была бы для него действительно хорошим вариантом", - отметил Руни.

Экс-футболист понимает разочарование фанатов "Ливерпуля", но при этом пожелал Тренту всего наилучшего.

"Александр-Арнольд отлично служил клубу, так что нельзя осуждать его за желание попробовать что-то новое.

Для болельщиков "Ливерпуля" было бы не только обидно, если бы он ушёл, потому что вы хотите видеть лучших игроков Премьер-лиги, но, если он перейдёт в "Реал", я желаю ему всего наилучшего", - сказал Руни.

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Напомним, что на прошлой неделе Трент и его окружение, по информации инсайдеров, получили предложения от "Реала" по переходу в клуб.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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