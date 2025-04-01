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Клубы АПЛ следят за перспективным защитником Айнтрахта

Англия

Оборонец стал настоящей сенсацией

Клубы АПЛ следят за перспективным защитником Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой защитник одного из лидеров турнирной таблицы Бундеслиги может оказаться в АПЛ.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, несколько английских клубов внимательно наблюдают за ситуацией вокруг центрального защитника франкфуртского "Айнтрахта" Артура Теата, который прошлым летом был близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад", однако решил присоединиться к команде из чемпионата Германии.

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Великолепные выступления 24-летнего бельгийца привлекли внимание ведущих команд Англии. В этом сезоне Артур Теат принял участие в 33 матчах в составе "орлов" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 24 миллиона евро на сайте Transfermarkt.

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В начале февраля этого года "Айнтрахт" выкупил Артура Теата у "Ренна" за 13 миллионов евро после его аренды.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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