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Слот рассказал об эмоциях от последних проигранных матчах Ливерпуля
Последние матчи важны для команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об эмоциях от проигранных матчей "Ливерпуля".
Менеджер заявил, что в матче против "ПСЖ" "Ливерпуль" показал лучшую игру. Но в финале Кубка Лиги было мало моментов, которые могли понравиться.
"Но не все было так плохо. Мы играли в финале против очень хорошей команды "Ньюкасл" и провели очень хорошую игру, проиграв "Пари Сен-Жермен". Мы провели лучшую игру, на мой взгляд, но, к сожалению, проиграли по пенальти.
Я был расстроен финалом, потому что считаю, что мы заслужили проигрыш. И это был первый раз, когда, по-моему, мы заслужили проигрыш в футбольном матче [во время его первого сезона в качестве тренера "Ливерпуля"].
Мы не были сильны в защите, мы не очень хорошо владели мячом, так что в финале было не так много вещей, которые могли бы понравиться", - заметил Слот
Тренер отметил важность последних девяти матчей "Ливерпуля".
"Теперь нас ждет девять финалов. Эти игры очень важны для нас, начиная с "Эвертона". Не только потому, что это мерсисайдское дерби, но и потому, что мы находимся на очень хорошей позиции в лиге", - сказал Слот.
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Напомним, что "Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов после поражения от "ПСЖ" и проиграл финал Кубка Лиги "Ньюкаслу".
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