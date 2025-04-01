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Слот рассказал об эмоциях от последних проигранных матчах Ливерпуля

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Последние матчи важны для команды

Слот рассказал об эмоциях от последних проигранных матчах Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об эмоциях от проигранных матчей "Ливерпуля".

Менеджер заявил, что в матче против "ПСЖ" "Ливерпуль" показал лучшую игру. Но в финале Кубка Лиги было мало моментов, которые могли понравиться.

"Но не все было так плохо. Мы играли в финале против очень хорошей команды "Ньюкасл" и провели очень хорошую игру, проиграв "Пари Сен-Жермен". Мы провели лучшую игру, на мой взгляд, но, к сожалению, проиграли по пенальти.

Я был расстроен финалом, потому что считаю, что мы заслужили проигрыш. И это был первый раз, когда, по-моему, мы заслужили проигрыш в футбольном матче [во время его первого сезона в качестве тренера "Ливерпуля"].

Мы не были сильны в защите, мы не очень хорошо владели мячом, так что в финале было не так много вещей, которые могли бы понравиться", - заметил Слот

Тренер отметил важность последних девяти матчей "Ливерпуля".

"Теперь нас ждет девять финалов. Эти игры очень важны для нас, начиная с "Эвертона". Не только потому, что это мерсисайдское дерби, но и потому, что мы находимся на очень хорошей позиции в лиге", - сказал Слот.

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Напомним, что "Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов после поражения от "ПСЖ" и проиграл финал Кубка Лиги "Ньюкаслу".

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Лига чемпионов Кубок английской лиги Ливерпуль Ньюкасл Арне Слот “ПСЖ”
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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