Слот рассказал об эмоциях от последних проигранных матчах Ливерпуля

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об эмоциях от проигранных матчей "Ливерпуля".

Менеджер заявил, что в матче против "ПСЖ" "Ливерпуль" показал лучшую игру. Но в финале Кубка Лиги было мало моментов, которые могли понравиться.

"Но не все было так плохо. Мы играли в финале против очень хорошей команды "Ньюкасл" и провели очень хорошую игру, проиграв "Пари Сен-Жермен". Мы провели лучшую игру, на мой взгляд, но, к сожалению, проиграли по пенальти.

Я был расстроен финалом, потому что считаю, что мы заслужили проигрыш. И это был первый раз, когда, по-моему, мы заслужили проигрыш в футбольном матче [во время его первого сезона в качестве тренера "Ливерпуля"].

Мы не были сильны в защите, мы не очень хорошо владели мячом, так что в финале было не так много вещей, которые могли бы понравиться", - заметил Слот