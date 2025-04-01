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У Арсенала появился новый конкурент за подпись звезды АПЛ
Соседи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья станет одним из самых обсуждаемых имен на предстоящем летнем трансферном рынке.
Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта особенно заинтересован в том, чтобы пригласить Кунью на "Эмирейтс", как стало известно CaughtOffside. После совместной работы с игроком в "Атлетико", Берта считает, что Кунья может быть полезным в различных атакующих ролях.
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Однако "Арсеналу" придется столкнуться с серьезной конкуренцией, ведь "Ноттингем Форест" следит за игроком и якобы готов активировать его клаусулу, которая составляет 62,5 миллионов фунтов. Соседи "канониров" из "Тоттенхэма" также хотят подписать Кунью. "Шпоры" планируют выделить более 100 миллионов фунтов для приобретения бразильца и его товарища по команде Жоау Гомеша.
Добавим, что в этом сезоне на счету Куньи 15 голов и 4 ассиста в 29 матчах за "волков" во всех турнирах.
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