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Тренер Ньюкасла рассказал о восстановлении левого вингера клуба: Вернётся в ближайшие несколько дней
Восстанавливается
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ньюкасла" Эдди Хоу рассказал о восстановлении левого вингера клуба.
Наставник отметил прогресс Энтони Гордона. Англичанин вернётся к тренировкам "в ближайшие несколько дней" после восстановления от травмы.
"У него очень сильный ушиб бедра. Но он уже бегает. Он ещё не тренировался с группой, и мы планируем сделать это в ближайшие несколько дней", — сказал Хоу перед игрой с "Брентфордом"
Травму футболист получил в матче против Албании в сборной Англии 21 марта и вернулся в "Ньюкасл" для обследования и восстановления.
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Энтони Гордон не играет за "сорок" с 3 марта, после полученной красной карточки в матче Кубка Англии против "Брайтона". Из-за этого он пропустил матч с "Вест Хэмом" и финал Кубка Лиги с "Ливерпулем".
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