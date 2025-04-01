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Гвардиола - о травме Холанда: Он пропустит около 5-7 недель

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Гвардиола - о травме Холанда: Он пропустит около 5-7 недель

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние Эрлинга Холанда после травмы.

"Врачи сказали мне, что Эрлинг Холанд пропустит от пяти до семи недель из-за травмы. Надеюсь, что он сможет сыграть до конца сезона, а перед стартом Клубного чемпионата мира ФИФА он будет полностью готов".

Напомним, что 24-летний норвежский форвард получил повреждение левого голеностопа во время воскресной победы над "Борнмутом" (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии.

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В этом сезоне Эрлинг Холанд забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 40 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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