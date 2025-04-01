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Гвардиола рассказал, как планирует заменить Холанда в его отсутствие

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Найдёт выход

Гвардиола рассказал, как планирует заменить Холанда в его отсутствие

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, как планирует заменить Холанда в его отсутствие.

Испанский специалист пообещал найти решение среди игроков в команде. Но подобного качествам норвежца игрока нет.

"Мы найдём решение среди имеющихся у нас игроков. У всех них разные навыки и качества. У нас будет ещё один [нападающий].

В команде нет другого игрока с такими же навыками или качествами. Мы это знаем. Но мы должны адаптироваться. На протяжении многих лет мы играем по-разному в нападении. Это зависит от качества игроков. Мы постараемся найти решение", - сказал Гвардиола.

Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионах на костылях.

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К слову, "Манчестер Сити" прошёл в полуфинал Кубка Англии, одолев "Борнмут" со счётом 2:1.

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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