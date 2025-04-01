Кристал Пэлас рискует потерять сразу четырех ключевых игроков 

"Орлы" демонстрируют великолепную игру под руководством Оливера Гласнера, борются за место в первой половине таблицы Премьер-лиги и готовятся к полуфиналу Кубка Англии против "Астон Виллы" на "Уэмбли".

В клубе очень довольны работой Гласнера и хотят помочь ему усилить состав новыми приобретениями. Но самый большой вызов – удержать своих ведущих исполнителей. TEAMtalk сообщает, что этим летом серьезный интерес будет к таким игрокам, как Марк Хехи, Эберечи Эзе, Адам Уортон и Жан-Филипп Матета.

24-летний Гехи является наиболее вероятным кандидатом на трансфер, ведь топ-клубы следят за ним уже больше года. "Ливерпуль" и "Ньюкасл" заинтересованы в его подписании, поскольку летом он войдет в финальный год своего контракта. Источники сообщают, что предложения на сумму около 65 миллионов фунтов будут рассмотрены клубом.

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21-летний Адам Уортон находится на радарах "Ман Сити" и "Ман Юнайтед", но Гласнер очень хочет сохранить игрока, хотя это будет непросто. Он имеет контракт до 2029 года, поэтому "Кристал Пэлас" находится в выгодной переговорной позиции и потребует значительную сумму за его трансфер.

Между тем Эзе и Матета попали в шорт-листы клубов из Англии и Европы. Известно, что оба счастливы в "Пэлас", но хотят играть в самых престижных европейских турнирах. Эзе оценивается в 60 миллионов фунтов, тогда как Матета может быть приобретен примерно за 40 миллионов.

Добавим, что сейчас "Пэлас" занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками.