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Мойес рассказал о состоянии защитника сборной Украины перед матчем с Ливерпулем
Есть повод для оптимизма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Эвертона" Дэвид Мойес рассказал о состоянии украинского защитника перед матчем с "Ливерпулем".
По словам шотландского тренера, Виталий Миколенко вернулся к тренировкам. Но на его состояние посмотрят завтра
"Мы надеемся, что с ним всё будет в порядке, но нам всё равно нужно подождать и посмотреть, в каком он состоянии будет завтра", - сказал Мойес на пресс-конференции.
Напомним, Виталий Миколенко травмировался в ответном матче сборной Украины против сборной Бельгии.
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Матч "Эвертона" с "Ливерпулем" состоится 2 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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