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Мойес рассказал о состоянии защитника сборной Украины перед матчем с Ливерпулем

Англия

Есть повод для оптимизма

Мойес рассказал о состоянии защитника сборной Украины перед матчем с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Эвертона" Дэвид Мойес рассказал о состоянии украинского защитника перед матчем с "Ливерпулем".

По словам шотландского тренера, Виталий Миколенко вернулся к тренировкам. Но на его состояние посмотрят завтра

"Мы надеемся, что с ним всё будет в порядке, но нам всё равно нужно подождать и посмотреть, в каком он состоянии будет завтра", - сказал Мойес на пресс-конференции.

Напомним, Виталий Миколенко травмировался в ответном матче сборной Украины против сборной Бельгии.

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Матч "Эвертона" с "Ливерпулем" состоится 2 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Everton FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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